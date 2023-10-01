عبدالرحمن ووالدته أنغام يتصدران "التريند" بعد حفل الكويت

محمد اسماعيل - القاهرة - تب- مروان الطيب:

تصدر عبدالرحمن فهد محرك البحث "جوجل"، وكذلك اسم والدته المطربة الكبيرة أنغام، الساعات القليلة الماضية وذلك بعد ظهوره معها في حفل أحيته بدولة الكويت مساء يوم الجمعة 29 سبتمبر.

وكشفت "أنغام" خلال تقديمها لابنها عبد الرحمن للجمهور أنه سيحصل على الجنسية الكويتية وطلبت من الحضور تعليمه اللهجة الكويتية.

عبدالرحمن هو نجل الملحن والموزع الكويتي، فهد محمد الشلبي، والذي تزوج من النجمة أنغام عام 2004 بعدما تحولت علاقة العمل بينهما إلى علاقة حب لينفصل "فهد" عن أنغام في سبتمبر 2007، وقامت "أنغام" برفع دعوى خلع ضده بعد العديد من المشاكل والأزمات بينهما.

يذكر أن أنغام ستحيي حفلًا غنائيًا في أوبرا دبي يوم 20 أكتوبر المقبل.