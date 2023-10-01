بالصور| الخميس.. غادة عبدالرازق مع ابنتها وحفيدتيها في برنامج "معكم"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

تحل الفنانة غادة عبدالرازق ضيفة على برنامج "معكم" منى الشاذلي في حلقة يوم الخميس المُقبل على قناة "ON".

تتحدث غادة عبدالرازق عن تجربتها الدرامية الأخيرة، ودورها المركب كطبيبة نفسية تعاني من حُب الامتلاك.

وتكشف غادة معاناتها مع المرض النفسي: "بقالي 30 سنة باخد علاج نفسي.. وده مش عيب.. المشكلة إن فيه حاجات مهما حصلت مقدرش أقولها لأقرب الناس ليا ودي فايدة الدكتور النفسي".

تروي غادة عبدالرازق -خلال حلقة معكم منى الشاذلي- تجربتها مع الأطباء النفسيين: "من فترة ذهبت لطبيب نفسي شهير جدًا، عشان كان عندي مشكلة.. أول ما دخلت العيادة لقيت الدكتور قاعد بيلف بالكرسي طول ما هو بيسألني وأنا أجاوبه، وفي الأخر قلت له، إيه رأيك يا دكتور، لقيته كتب لي روشتة أدوية كتير، وقالي خدي الأدوية دي لمدة أسبوعين وبعدين تعالي.. وأنا خارجة من عنده لقيته قاعد بردو بيلف بالكرسي.. ده عصبني جدا.. طلعت قلت للممرضة (نصيحة مني لازم تبلغي عنه الشرطة.. ده محتاج دكتور)".

كما تتحدث غادة عبدالرازق عن بداياتها من على خشبة مسرح البالون، مرورًا بالإعلانات، ثم الفوازير وتقول: "تجربة الفوازير اللى أنا عملتها ندمانة عليها جدًا.. حسيت إنها مش بتاعتي.. مش أنا اللي أقدمها".

وفي فقرة لاحقة، تنضم"روتانا" ابنة الفنانة غادة عبدالرازق، وحفيدتيها خديجة وجويرية، وقالت روتانا: "والدتي عصبية شوية لكنها من أطيب الناس اللي ممكن الواحد يقابلهم في حياته".

تضم الحلقة ألعاب وتحديات بين الجدة غادة عبدالرازق والابنة روتانا والحفيدتين "خديجة وجويرية".

برنامج معكم منى الشاذلي، يُعرض الأربعاء والخميس والجمعة من كل أسبوع في العاشرة مساءً، على قناة "ON".