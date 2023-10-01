"تعامد القمر مع الشمس".. أحدث جلسة تصوير لـ نيللي كريم



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

خضعت الفنانة نيللي كريم، لجلسة تصوير جديدة، ونشرت الصور عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"

ولاقت صور نيللي، إعجاب متابعيها، منهم الفنانة منى زكي، والتي علقت قائلة: "رائعة دائمًا وأبدًا"

وهلا رشدي التي كتبت: "قمر"، بينما وضعت بشرى ودنيا عبد العزيز في تعليقهما إيموشن" قلب.

وكشفت الفنانة نيللي كريم، من خلال برنامج "أسرار النجوم" المذاع على "نجوم أف.إم" تفاصيل تجربتها الدرامية الجديدة التي تحمل اسم "فراولة" وتخوض بها المنافسة في موسم دراما رمضان 2024.

يذكر أن نيللي كريم خاضت دراما رمضان 2023 بمسلسل "علمة نادرة" بطولة جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبو رية، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفي، على الطيب، مريم الخشت، هشام عاشور، محمد فهيم، رمزي العدل، ومن تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب.