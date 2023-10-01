31 أكتوبر.. "شاهد" تطرح فيلم "يوم 13" بطولة أحمد داود

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

أعلنت منصة شاهد عن عرض فيلم يوم ١٣ بطولة أحمد داود يوم ٣١ أكتوبر، بعد نجاح الفيلم وقت طرحه في دور العرض السينمائي، إذ حصد إيرادات تقترب من ٣٣ مليون جنيه.

وتدور أحداث فيلم يوم 13 حول عز الدين (أحمد داود)، الذي يعود من الخارج إلى قصر عائلته بغرض بيعه، ليكتشف أسرارًا لم تكن في الحسبان، ويشارك أحمد داود في بطولة الفيلم النجوم دينا الشربيني، شريف منير، أحمد زاهر، جومانا مراد، محمود عبد المغني، أروى جودة، نسرين أمين، محمد ثروت، فيدرا، محمد كيلاني، مجدي كامل، نهال عنبر، نهى عابدين، جيهان خليل، إيناس كامل، الفيلم موسيقى تصويرية هشام خرما، إنتاج شركة أوسكار للتوزيع، ومن تأليف وإخراج وائل عبدالله.

كما يعرض حاليا لداود الموسم الثاني من برنامج الكونتينر على شاشة قناة ON وتعرض حلقاته أسبوعياً يوم الجمعة والسبت الساعة ٨ مساءً والإعادة الأحد والإثنين ١١:٣٠ مساءً.

ويستعد أحمد داود لتقديم فيلم سينمائي جديد بعنوان سارة وعلي والفيلم بطولة أحمد داود ومنة شلبي، من إنتاج شركة سي سينما وتأليف وإخراج هبة يسري. ويعتبر العمل السينمائي الثاني الذي يجمع داود ومنة بعد تعاونهما في فيلم "الماء والخضرة والوجه الحسن". كما بدأ داود مؤخرا تصوير أولى مشاهده في مسلسل بعنوان "زينهم" من إخراج يحيى إسماعيل وتأليف محمد سليمان عبدالمالك.