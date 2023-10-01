فن ومشاهير

"بإطلالة شتوية".. أحدث جلسة تصوير لبسمة بوسيل

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:
شاركت المطربة بسمة بوسيل، متابعيها، أحدث جلسة تصوير خضعت لها

ونشرت بسمة الصور عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة شتوية ارتدت فيها "بالطو وبوت طويل باللون البني".

وانهالت عليها تعليقات من الجمهور، وجاءت كالتالي: "تاخدي العقل، واو تهبلين، الجمال والأناقة، جميلة شكلا وقلبا، جمالك، ماشاء الله على القمر".
وأعلنت بسمة بوسيل، انفصالها رسميا عن زوجها تامر حسني يوم 27 أبريل الماضي عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي، وأكد "تامر" خبر الانفصال عبر صفحاته المختلفة على مواقع التواصل الإجتماعي.
وأوضح تامر حسني عقب انفصاله عن بسمة بوسيل، أن النهايات أخلاق وأنه سيظل الدعم والسند لها على الرغم من الانفصال.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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