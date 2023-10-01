رامي جمال يستعد لطرح أغنية جديدة بالتعاون مع زوجته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

يستعد الفنان رامي جمال لطرح أغنية جديدة بالتعاون مع زوجته الفنانة المعتزلة ناريمان.

ونشرت ناريمان صورة تجمعها بـ زوجها المطرب رامي جمال عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "قولولي متوقعين الأغنية إيه حب ولا دراما".

بينما علق رامي جمال قائلا: "يا ترى إيه الموضوع محير جدا".

يذكر أن رامي جمال طرح مؤخرا أغنيته الجديدة التي تحمل عنوان "حكايتنا منهية"، عبر قناته الخاصة على موقع الفيديوهات "يوتيوب".

والأغنية من ألحان رامي جمال، كلمات محمد أبو نعمة، توزيع نابلسي، ميكس وماستر خالد سند.