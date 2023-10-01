شكرا لقرائتكم خبر عن نرمين الفقى وشيرين ومنال سلامة بإطلالات أنيقة فى افتتاح مهرجان الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حضر على السجادة الحمراء في افتتاح الدورة الـ39 من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة، والتي تقام خلال الفترة من 1 إلى 5 أكتوبر، كل من: شيرين، ونرمين الفقي، منال سلامة، المخرج هاني لاشين وزوجته.

كما حضر النجمة إلهام شاهين، والتي ارتدت فستانا باللون الأبيض، كما حضر المخرج علي بدرخان، والفنان خالد زكي، محمود حميدة، محمد رياض، عبد الرحيم كمال، المخرج محمد عبد العزيز، والمخرج عمر عبد العزيز