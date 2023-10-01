بفيديو من النادي الرياضي.. محمد رمضان يحتفل بعيد ميلاد ابنه علي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشر الفنان محمد رمضان على “إنستغرام” مقطع فيديو احتفل من خلاله بعيد ميلاد نجله علي، والذي بلغ عشر سنوات.

وظهر في الفيديو مجموعة من اللقطات لرمضان مع نجله، في أكثر من مناسبة، كما ظهر علي مع جده في إحدى اللقطات، وعلق رمضان على الفيديو قائلاً: “كل سنة وأنت طيب يا حبيب أبوك .. زي النهاردة من عشر سنين ربنا رزقني بالولد، علي محمد رمضان”.

وكان محمد رمضان قد احتفل منذ أيام بعيد ميلاد ابنته الكبرى حنين حيث نشر مجموعة صور جمعته بها، وجسّدت فيها كل مراحل عمرها، بداية من سنّ الطفولة وحتى المراهقة، وذلك احتفالاً بعيد ميلادها.

وعلّق رمضان على صوره مع ابنته برسالة خاصة وجّهها إليها وقال فيها: “زي النهاردة ربنا رزقني بأول بنت حنين محمد رمضان… كل عيد ميلاد وأنتي أجمل البنات”.