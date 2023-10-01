بالصور- نيللي كريم تبرز جمالها بفستان أسود رائع

ميرنا وليد - بيروت - أطلت الممثلة المصرية نيللي كريم على الجمهور بلوك رائع من خلال صور نشرتها عبر حسابها الخاص، وظهرت فيها مرتديةً فستان باللون الأسود ضيق ذاك كم واحد شفاف و تركت شعرها منسدلاً على كتفيها مع مكياج رائع أظهرت من خلاله جمال وجهها، و

وفي وقت سابق، كشفت نيللي كريم عن تفاصيل مسلسلها القادم، والذي من المقرر عرضه في رمضان 2024، وقالت: "سأقدم شخصية كوميدية اسمها "فراولة" في مسلسل يحمل اسمها "فراولة" في رمضان المقبل 2024، والعمل مكون من 15 حلقة، وسعيدة بعدد حلقاته لأننا لدينا مشكلة في مسلسلات الـ 30 حلقة بسبب عدم اكتمال كتابة الحلقات قبل التصوير، مما يدخلنا في حالة ضغط بسبب الوقت وحتمية تسليم الحلقات خلال أيام التصوير والعرض في نفس الوقت".



وتابعت الممثلة خلال لقائها ببرنامج أسرار النجوم، وقالت: "أعمال الـ 30 حلقة لا تكون بنفس الجودة التي نتمناها وتكون عدد ساعات تصويره طويلة، والدليل على نجاح الـ 15 حلقة هو نجاح منى زكي في رمضان الماضي بمسلسل "تحت الوصاية" الذي كان على جودة عالية".

وتحدثت عن عدم تحقيق مسلسلها "عملة نادرة" النجاح المتوقع وقالت: "عدم نجاحه بالشكل الكبير يعود إلى دخول تصويره بدون حلقات مكتملة بالإضافة إلى عامل الوقت، مما يضر منظومة العمل كلها".

