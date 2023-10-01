بالبيكيني..سينتيا خليفة تستمتع بوقتها على الشاطئ- بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - أطلت الممثلة اللبنانية سينتيا خليفة على الجمهور أثناء إستمتاعها بوقتها على الشاطئ من خلال صورة عبر حسابها الخاص، وظهرت مرتديةً بيكيني ومستلقيةً تحت أشعى الشمس.

وكان سينتيا قد شاركت مقطع فيديو لها، عبرت فيه عن إنزعاجها من النظرات الغريبة التي توجه إليها عندما تكون في الأماكن العامة، ومن عدم شعور الأشخاص الذين ينظرون إليها هكذا بأنهم يزعجونها، وقالت إن هذا الأمر لا يحدث معها فقط، بل مع كل النساء، وإن هناك مجموعة كبيرة من الأشخاص الذين ينظرون إلى المرأة بشكل غريب وغير أخلاقي.

وكانت شاركت الممثلة اللبنانية سينتيا خليفة صوراً لها، لاقت تفاعلاً كبيراً من المتابعين، والسبب كان عفويتها في إطلالاتها، حيث ظهرت بخفة ظل، ما دفع المتابعين للتعبير عن محبتهم لها.



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