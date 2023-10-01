تامر عاشور يحتفل بزفافه على إعلامية مصرية مشهورة.. لن تصدّق من هي؟! – صورة

كتب امير فتحي في الأحد 1 أكتوبر 2023 11:58 مساءً - كشفت تقارير صحافية عن موعد زفاف الفنان المصري تامر عاشور على الإعلامية نانسي نور، المذيعة بقناة “إكسترا نيوز”. وذلك، نقلًا عن مصدر مقرب من تامر عاشور.

موعد زفاف تامر عاشور

أكد المصدر على صحة الأنباء المنتشرة عن ارتباط الفنان تامر عاشور من الإعلامية نانسي نور. وأضاف قائلًا إن عاشور ونانسي نور قررا إقامة حفل زفاف كبير يجمع الأهل والأصدقاء خلال الأيام القليلة المقبلة. أي أن موعد الزفاف من المُقرر أن يكون خلال شهر أكتوبر الجاري.

الإعلامية نانسي نور

كان تامر عاشور قد تزوج، سابقًا، مرة واحدة عام 2017، وأنجب خلال هذه الزيجة ابنته الوحيدة “أيام”. ثم حدث الانفصال بعد مدة قصيرة من الزواج بسبب عدم التوافق. كان عاشور، أيضًا، قد قام خلال عام 2019 بإعلان خطوبته على دارين حلمي، ملكة جمال مسابقة السياحة والثقافة الدولية لعام 2019، ولكن سرعان ما تم إعلان فسخ الخطوبة بعدما اكتشفت دارين أن تامر لم ينفصل رسميًا عن زوجته الأولى وأم ابنته.

ارتباط تامر عاشور

كانت قد ترددت خلال الأيام القليلة الماضية أنباء متعددة تفيد بأن الفنان المصري تامر عاشور، يستعد حاليًا للزواج من مذيعة لبنانية، أفادت الأنباء المتداولة أيضًا أن حفل الزفاف سيُقام يوم 10 أكتوبر المقبل بإحدى القاعات الكبرى في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك دون حضور من وسائل الإعلام. ومن جهته لم ينف عاشور أو يؤكد أي من هذه الأنباء

دائمًا ما كان يتعرض عاشور لشائعات ارتباطه، ولكنه لم يسبق له الرد على هذه الشائعات أو غيرها من الأخبار التي تتردد حول حياته الشخصية، لكن، الأنباء الأخيرة كانت مستندة إلى تأكيد سابق من تامر عاشور على أنه يعيش قصة حب فعلا وذلك خلال آخر لقاءاته.

فخلال لقائه مع برنامج “حبر سري” الذي تقدمه الإعلامية أسما إبراهيم، قال تامر عاشور إنه لا يسمح لأحد باختراق حياته الشخصية، وأن حياته الشخصية خط أحمر. مضيفًا أن الجمهور الذي يحبه فعلًا يجب ألا يهتم مطلقًا بأخباره الشخصية ولا العاطفية، متابعًا: “أتجوز ولا طلق ولا ارتبط بمين، وأنا من ساعة ما طلعت حياتي فنية بحتة، مفيهاش أي شوائب، وآه مرتبط دلوقتي”.

زيجات تامر عاشور

وسبق الفنان تامر عاشور أن تزوج مرة واحدة من فتاة تدعى سمر أبو شقة، عام 2017، وحدث الانفصال بعد شهر واحد فقط بسبب عدم التوافق ولكنه أعلن الخبر بعد مرور ستة أشهر، وأنجب منها ابنته الوحيدة “أيام”.

وبعدها أقام حفل خطبته على دارين حلمي، المرشحة السابقة لملكة جمال الكون لعام 2019، في حفل ضم الأهل والأصدقاء.

سمر أبو شقة تعلن انفصالها عن تامر عاشور

وقبل أشهر قليلة، أعلنت سمر أبو شقة، انفصالها رسميًا عن زوجها المطرب تامر عاشور، بعد عدة سنوات من النزاعات بينهما.

وقالت سمر أبو شقة عن انفصالها من تامر عاشور في تصريح خاص: تم الطلاق بشكل رسمي، مؤكدة أنها تكن كل الاحترام والتقدير له، متمنية له التوفيق والنجاح في حياته.

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