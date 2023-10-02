شكرا لقرائتكم خبر عن حضور كبير للعرض العمانى "بلا اسم" فى أول أيام القاهرة الدولى للمونودراما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك سلطنة عمان، بالعرض المسرحي "بلا اسم"، ضمن فعاليات مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما في دورته السادسة 2023، بحضور جماهيري كبير من عدد كبير من الدول العربية.

تدور فلسفة العرض حول الحياة عديدة الأوجه ولكل وجه منها قناع مختلف عن الآخر، والحقيقة أصبحت ذات انعكاسات ملونة، وحتى الواقع الذي نعيشه اختلف انعكاسه على المرايا وأصبح زيفاً وشكا، عندها تختلط المفاهيم ويرتبك البشر، تُموه الحقائق وتصير الملامح محايدة بلا اسم.

وقال مؤلف ومخرج العمل أحمد ضحي الشبلي: يمر العمر سريعاً، قد نذبل، قد نتغير، قد نهزم، قد ننتصر، قد يأتيك الشك، لكن لنا نفس الأسماء التي لا تتغير بفعل الزمن، الأسماء لا تهرم، لا تشيخ ولا تتغير، قد تجر فتكسر، قد يفتح لها أبواب الخير فتكسب قد تخسر، قد تبنى قد تعرب، وستظل الأسماء حقائقنا الأكيدة.

جدير بالذكر أن الدورة السادسة من المهرجان تشارك بها عدة دول من جميع أنحاء العالم، منها: الإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عمان، وتونس، والجزائر، والعراق، والسودان، وإيطاليا، والأرجنتين، وألمانيا، وفلسطين، والمغرب، بالإضافة إلى منصة الحكواتي ومنصة شاشة المونودراما، وتشارك فيها فرنسا وجورجيا والمكسيك والكويت.

مهرجان القاهرة الدولي للمونودراما، انطلقت دورته السادسة بداية من اليوم 1 من أكتوبر وحتى 5 أكتوبر القادم، تحت شعار القاهرة عاصمة المونودراما، ويرأسه د. أسامة رؤوف، ويقام المهرجان تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيڤين الكيلاني.