بالصور.. نجوم الفن في العرض الخاص لفيلم "سكر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تصوير- محمود عبدالناصر:

حرص عدد من نجوم الفن على حضور العرض الخاص لفيلم "سكر" والذي يقام بإحدى سينمات التجمع الخامس.

ومن أبرز النجوم الذين حرصوا على الحضور: غادة طلعت، عباس أبو الحسن، محمد ثروت، لقاء الخميسي، حلا الترك، معتز هشام، منى جمال، وآخرون.

فيلم سكر مستوحى من رواية "Daddy Longs Legs" العالمية الشهيرة بـ "صاحب الظل الطويل"، حيث تدور أحداثه حول يوميات مجموعة من الأطفال واليافعين الذين يعيشون في دار للأيتام ويتعاونون معاً لمواجهة ظروفهم الحياتية الصعبة تحت إدارة قاسية للدار، في وقت يرسمون فيه أحلاما وردية لمستقبل مشرق ينتظرهم.

فيلم "سكر" بطولة: ماجدة زكي، محمد ثروت، حلا الترك، معتز هشام، بافلي ريمون، ياسمين العبد، ديمه أحمد، محمد حربي، هاجر محمد، ماريا جمعة، عبدالله خالد، عمر خالد، إسلام ابراهيم، ياسر الطوبجي، عباس أبو الحسن، ومن إخراج تامر مهدي