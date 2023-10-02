هيفاء وهبي أنيقة وتامر هجرس برفقة كلبه.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة



محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

هيفاء وهبي

شاركت الفنانة هيفاء وهبي، متابعيها أحدث جلسة تصوير خضعت لها، ونشرت الصور على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام" وعلقت: "نهاية سبتمبر مع بعض، وداعًا، حتى المرة القادمة".

سارة الشيمي

شاركت الفنانة الشابة سارة الشيمي، صورة جديدة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ونالت إعجاب متابعيها.

نيللي كريم

خطفت الفنانة نيللي كريم، الأنظار إليها، من خلال أحدث جلسة تصوير خضعت لها، ونشرت نيللي، الصور، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام" وعلقت: "أنها دئمًا أحلى قبل الفجر".

كارولين عزمي

شاركت الفنانة كارولين عزمي، متابعيها صورة لها عبر حسابها الرسمي بـموقع "إنستجرام" عبر خاصية "الإستوري"، وظهرت خلالها بملابس كاجوال.

كارول سماحة

نشرت الفنانة كارول سماحة صورة جديدة لها، على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت بمكياج بسيط أبرز ملامحها.

هيدي كرم

شاركت الفنانة هيدي كرم صورًا جديدة لها على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام" وعلقت: "مأخوذة بـ حب" وظهرت مرتدية تيشيرت باللون الأبيض والأسود وبنطلون جينز.

تامر هجرس

شارك الفنان تامر هجرس، أحدث ظهور له على حسابه الخاص بموقع "إنستجرام" من خلال خاصية "الإستوري" وعلق: "صباح الخير" وظهر برفقة كلبه.

نانسي عجرم

خطفت الفنانة اللبنانية، نانسي عجرم، الأنظار من خلال أحدث جلسة تصوير خضعت لها، ونشرت الصور على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام" وعلقت: "دبي" وظهرت بفستان أسود جذاب ونالت إعجاب متابعيها.

عائشة بن أحمد

شاركت الفنانة عائشة بن أحمد، صورة جديدة لها على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" وعلقت: "صباح الخير" وظهرت بـ ملامح ملائكية.

لطيفة

نشرت الفنانة لطيفة، أحدث ظهور لها على حسابها بموقع "إنستجرام" وظهرت بإطلالة صيفية مرتدية فيها فستان باللون الوردي.