هنا الواهد: أنا كنت زملكاوية وأحمد فهمي أقنعني بتشجيع الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

حلت الفنانة هنا الزاهد، ضيفًا على برنامج "الحكاية" الذي يعرض عبر فضائية "mbc مصر"، مساء اليوم الأحد.

وقالت الزاهد، خلال حوارها مع الإعلامي عمرو أديب، إن زوجها الفنان أحمد فهمي مارس ضغطًا عليها لتشجيع النادي الأهلي.

وأوضحت الفنانة هنا الزاهد: أحمد فهمي أهلاوي متعصب، وأنا كنت زملكاوية وأقنعني بعد الزواج بتشجيع الأهلي بالعافية، كان لازم أمشي أموري وأبقى أهلاوية.

وأضافت هنا الزاهد: "أي زوجين في الوسط الفني بيعانوا من الشائعات، وأنا بتأثر جدًا من الكلام وبضايق ولكن مبحبش أرد".