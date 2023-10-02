هنا الزاهد: لم أكن أتوقع النجاح الكبير لمسلسل "سيب وأنا أسيب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

حلت الفنانة هنا الزاهد، ضيفًا على برنامج "الحكاية" الذي يعرض عبر فضائية "mbc مصر"، مساء اليوم الأحد.

وأعربت الزاهد، خلال حوارها مع الإعلامي عمرو أديب، عن سعادتها بنجاح مسلسها "سيب وأنا أسيب" والذي عُرض مؤخرًا على أحد المنصات الالكترونية، مشيرة إلى أن طاقم العمل كان متناغمًا للوصول إلى ظهور المسلسل بشكل مُشرف.

وأضافت هنا الزاهد: لم أكن أتوقع النجاح الكبير للمسلسل، اتبسطت جداً وعرفت ناس جميلة وخرجت بصحاب بجد، قبل تصوير المسلسل كنت شايفة أحمد السعدني إنه شخصية رذلة، وبعد بداية تصوير المشاهد تغيرت نظرتي للسعدني تمامًا.