شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل العروض المسرحية المشاركة فى مهرجان القاهرة للمونودراما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقام اليوم الأحد حفل افتتاح مهرجان القاهرة الدولى للمونودراما فى دورته السادسة، وذلك على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية فى تمام الساعة 7:30 مساء.

وتتضمن قائمة عروض المهرجان، يوم الأحد على مسرح الهناجر العرض الممسرحى "بلا اسم" من سلطنة عمان فى تمام الساعة 9 مساء، بينما على مسرح ساحة الهناجر يقام العرض المسرحى "من مقاس حذاء 1 إلى حذاء مقاس 56" من دولة السودان فى تمام الساعة 10 مساء.

أما يوم الإثنين 2 أكتوبر، يقام العرض المسرحى "الليلة الأخيرة" من دولة الإمارات على مسرح الهناجر فى تمام الساعة 7 مساء، بينما على مسرح ساحة الهناجر يقام العرض المسرحى "2077" إنتاج ألمانى فلسطيني، فى تمام الساعة 8 مساء، كما تقام ورشة العلاج بالفن على هامش المهرجان بمسرح الهناجر.

أما يوم الثلاثاء 3 أكتوبر، يقام العرض المسرحى شغف من دولة العراق فى تمام الساعة 9 مساء، وعلى مسرح ساحة الهناجر يقام العرض الأرجنتيني "just one lemon" فى تمام الساعة 8 مساء.

وفى يوم الأربعاء يقام العرض المسرحى التونسى "عطش" فى تمام الساعة 6 مساء على مسرح السلام، وعلى نفس المسرح يقام العرض المصرى "سيب نفسك" فى تمام الساعة 7 مساء، وأخيرا العرض الجزائرى "ميرا" فى تمام الساعة 8 مساء. وفى بيت السنارى يقام "منصة حكواتى" فى تمام الساعة 7 مساء.

ويقام حفل الختام على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية فى تمام الساعة 8 مساء.

والجدير بالذكر أن الدورة السادسة من المهرجان يشارك بها عدة دول من جميع أنحاء العالم ومنها ايطاليا ، والأرجنتين ، وألمانيا ، وسلطنة عمان ، وتونس ، والجزائر ، والعراق ، والسودان ، چورچيا ، وفرنسا ، والمكسيك ، وأوكرانيا ، والمغرب .

بالإضافة إلى منصة الحكواتي و منصة الشاشة التي سيعلن عن تفاصيلها في المؤتمر ، كما سيعلن عن مجموعة من الورش التي تتميز هذا العام بالتنوع و الاختلاف و يقدمها عدد من الأجانب و العرب و المصريين.

مهرجان القاهرة الدولي للمونودراما تنطلق دورته السادسة في الفترة من 1 وحتي 5 أكتوبر القادم ، ويرأسه المخرج الدكتور أسامة رؤوف ، ويقام المهرجان تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني .