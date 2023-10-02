الوسط الفني المصري يفجع بوفاة نجم قدير بعد صراع مع المرض!

كتب امير فتحي في الاثنين 2 أكتوبر 2023 03:54 صباحاً - كشف الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين عن وفاة الفنان القدير محمد فريد، وذلك بعد صراع طويل مع المرض.

سبب رحيل محمد فريد

كانت ناهد محمد فريد ابنة الفنان محمد فريد تطورات حالته الصحية بعد تعرضه لأزمة صحية ودخوله إلى المستشفى، وأكدت أنه كان يعانى من مشاكل صحية بسبب سوء التغذية وضعف الأوردة، وعند إجراء عدد من الفحوصات في المستشفى اضطر الطبيب لحجزه في غرفة العناية المركزة.

الفنان محمد فريد

وتابعت” أنه بعد يومين قضاها في المستشفى وجد الأطباء انخفاضا مرة أخرى في ضغط الدم ونسبة الهيموجلوبين في الدم، مما استدعى إلى نقل دم إليه، مشيرة: “خلص الكيس الأول من الدم ولكن القدر لم يمهله الوقت للشفاء.

يذكر أن جنازة الراحل محمد فريد ستقام اليوم الأحد عقب صلاة الظهر من مسجد الحصري بالسادس من أكتوبر.

محمد فريد

محمد فريد هو فنان مصري ولد في 20 ابريل 1940، شارك في العديد من الأدوار الثانوية، من أهم أدواره دوره في مسلسل غريب في المدينة وكذلك دوره في مسلسلي ليالي الحلمية ومحمود المصري، فيلم الشيطانة التي أحبتني.

من أشهر أعمال محمد فريد مسلسل “ليالي الحلمية” بأجزائه الخمسة، فيلم “حب في الزنزانة” مع الزعيم عادل إمام، الشيطانة التي أحبتني” ومسلسل “غريب في المدينة” و”الشهد والدموع” و”محمود المصري” و”أستاذ ورئيس قسم” وفيلم “البحث عن فضيحة” وفيلم “احكي يا شهرزاد” و”الديلر” ومسرحية “راقصة قطاع عام” وغيرها من الأعمال الفنية.

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