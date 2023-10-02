شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج أحمد شفيق: مسلسل محمد إمام الجديد "كوبرا" فى مراحل الكتابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المخرج أحمد شفيق، إن مسلسله الجديد "كوبرا" بطولة النجم محمد إمام وتأليف أحمد أبو زيد، ما زال في مراحل الكتابة ولم يتم اختيار أى فنان إلى الآن.

وأضاف أحمد شفيق، فى تصريحه لـ"الخليج 365"، إن مسلسل محمد عادل إمام الجديد "كوبرا" من المقرر أن يُعرض في رمضان 2024، وانتهى الكاتب والمؤلف محمد أحمد أبو زيد من كتابة 10 حلقات فقط، نافيا اختيار أي فنان للمسلسل إلى الآن، ومن المقرر أن ينتهي كتابة العمل كاملا قبل بداية التصوير.

ومن المقرر أن يبدأ في اختيار نجوم المسلسل نوفمبر المقبل، حيث يكون قد انتهى أبوزيد من كتابة عشرين حلقة على الأقل، لتتسني له معرفة جميع شخصيات المسلسل.

وفي سياق متصل يصور حاليا النجم محمد إمام فيلمه الجديد "اللعب مع العيال" والذى يجسد فيه شخصية "مدرس تاريخ"، والفيلم من إخراج المخرج الكبير شريف عرفة، حيث انتهى إمام وفريق العمل من تصوير مشاهد مدينة الغردقة، ومن المقرر أن ينتقل فريق العمل إلى ديكورات أخرى، حيث من المتوقع أن ينتهى إمام من تصوير العمل منتصف الشهر المقبل على أقصى تقدير ليتفرغ لتحضيرات مسلسله الجديد.

ويشارك في بطولة فيلم "اللعب مع العيال" كل من: بيومى فؤاد، مصطفى غريب، أسماء جلال، باسم سمرة، ويزو، وعدد كبير من ضيوف الشرف، والفيلم من تاليف وإخراج شريف عرفة.