نيك كانون يدين بحياته لماريا كاري وهذا ما كشفه

ميرنا وليد - بيروت - تحدث الممثل ومقدم البرامج نيك كانون عن رحلته مع مرض الذئبة، حيث شارك كيف ساعدته زوجته آنذاك، ماريا كاري في اجتياز معركته مع المرض بعد تشخيصه عام 2012، وقال: "لقد كانت صخرتي"، لقد تعاملت بصعوبة.

لأكون صادقًا، ربما لم أكن على قيد الحياة لولا مدى صعوبة تعاملها مع الأطباء، ومعي، وعنادي".

في الواقع، لاحظ كيف قامت ماريا التي يشاركها التوأم مونرو وموروكان البالغان من العمر 12 عامًا بموازنة مسيرتها الموسيقية التي تتصدر القائمة مع الاهتمام به خلال الأوقات الصعبة.

وأضاف: "لقد كانت الرفيق المثالي" الأم المثالية، الزوجة المثالية في تلك السيناريوهات، لأنها رغم أنها وتتعامل مع كل ضغوط كونها ماريا كاري، كانت بعد ذلك محبة بما يكفي لتتولى كل أشيائي".

لكن تفاني ماريا لم يكن مفاجأة للممثل وأشار إلى أن "هذا ما تفعله عندما تجد زميلا مساعدا. عندما تجد شخصًا تتزوج منه، فإنك تتمسك به بشدة".

وهذا بالضبط ما فعله نيك من أجل ماريا أيضًا، إذ ذكر: "لقد بذلت جهدًا كبيرًا من أجلها، وما زلت أبذل قصارى جهدي من أجلها، وسأضحي بحياتي من أجلها اليوم. هذا ما تفعله، إنها مجرد عائلة."

ومع ذلك، يعترف الرجل البالغ من العمر 42 عامًا بأن صحته قد شكلت ضغطًا على زواجهما، حيث أنهى الزوجان في نهاية المطاف طلاقهما في عام 2016.

واعترف قائلاً: "ربما أثر الأمر علينا فقط بسبب الشخص الذي كنت في رأسي والصراعات التي كنت أتعامل معها. لذا، ربما كان لذلك تأثير سلبي على علاقتنا، لكنه بالتأكيد جعلنا أقرب لبعضنا البعض".