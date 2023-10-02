هنا الزاهد: "شهر العسل كان أوحش حاجة حصلتلي" وهذا ما طلبه منها أحمد فهمي

ميرنا وليد - بيروت - كشقت الممثلة هنا الزاهد عنه تفاصيل حياتها الخاصة مع زوجها الممثل أحمد فهمي، كما تحدثت عن الطريقة التي تواجه فيها الإنتقادات التي تتعرض لها على مواقع التواصل الإجتماعي، وتطرقت حول معالجتها لشعرها، وصرحت عن كارثة شهر العسل الخاص بها، وإليكم ما قالته.

صرحت هنا الزاهد: "أنا كنت زملكاوية وأحمد فهمي خلاني أهلاوية بالعافية، قالي مينفعش تبقى زملكاوية مينفعش قدام الناس تقولي إنك زملكاوية وتكسفيني عشان الناس عارفة إني أهلاوي جدا، وقولت همشي أموري خلاص كده كده مليش في الكورة أوي".

وتابعت هنا الزاهد خلال لقائها مع الإعلامي عمرو أديب: "عشان أنت اخترت تكون ممثل لازم تستقبل كل اللي هيتقال عليك، بس أنا بصراحة بتأثر ولما بقرأ حاجة بتضايق عشان أنا إنسانة، ولما بلاقي كومنت وحش بتأثر جدا وبقول لـ أحمد وممكن أبعت للشخص برايفت أقوله ليه كتبت كده، ويقولولي أصل كنا عايزينك تردي علينا".

وأضافت هنا الزاهد: "أنا مش بعمل شعري خالص معظم الوقت مش بعمله وفي شغلي أغلب الوقت ببلبس بواريك لأني بخاف على شعري أوي إنه يبوظ أو يقع، وشعري في الحقيقة كيرلي ولو طلعت بيه كيرلي مش هيبقى حلو هيبقى كارثة، وبشيل هم إني أروح البحر عشان بيبقى مش ألطف حاجة بيبقى عامل زي علي ربيع لما بينشف، وفهمي بيشوفه وبيحبه عادي".

واختتمت هنا الزاهد حديثها، كاشفة تقاصيل شهر العسل الخاص بها هي وزوجها أحمد فهمي الذي كان كارثيا، قائلةً: شهر العسل باظ وكان أوحش حاجة حصلتلي، ووصلت فيه لـ 47 كيلو وجالي حصاوي على المرارة وكنت تعبانة جدا، بس خلاص هو قضاء وقدر".