شقيقة أحمد سامي العدل تكشف عن اللحظات الأخيرة في حياته

ميرنا وليد - بيروت - تحدثت رشا سامي العدل عن اللحظات الأخيرة في حياة شقيقها المخرج أحمد سامي العدل، الذي توفي السبت الماضي متأثرا بإصابته بجلطة.
ونشرت صورة تجمعها به وكتبت: "قاعدين على البحر في دهب في ساعة غروب بنضحك وبنعيط سوا، ونشتكي لبعض قد إيه أبونا وحشنا، وقد إيه الحياة من غيره صعبة.. فضفضنا لبعض ووعدنا بعض بحاجات كتير".
ثم كشفت أن شقيقها أحمد عاد إلى القاهرة ووعدها بأن يلتقيا قريباً، قبل ان يتم ابلاغها في مكالمة هاتفية أنه تم تعرّض لوعكة صحية ونقل على اثرها الى المستشفى. واضافت الى انها على الفور توجهت الى المستشفى وطلبت منه ان ينطق الشهادة، وقراءة كل ما يحفظ من القرآن الكريم، بعد أن طمأنها الأطباء على وضعه : "يا دوبك لفيت ظهري ولسه هاخرج اشوف موضوع الإسعاف ونقله، لقيت دكاترة وممرضين في كل حتة حوالين أحمد بيحاولوا ينعشوه".
وختمت: "وأنا واقفة قدامه قلبي بيتقطع وروحي أنا بتطلع مني ماسكة في خيط أمل من الدخان اتقطع بآخر نفس منه وراح أحمد، أخويا الصغير الطيب الحنين الهادي".
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