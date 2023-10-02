الكشف عن هوية الاعلامية التي سيتزوجها تامر عاشور قريباً

ميرنا وليد - بيروت - قب فترة انتشرت اخبار عن استعداد الفنان المصري تامر عاشور للزواج مجدداً بعد أشهر من طلاقه رسميًا من زوجته سمر أبو شقة.

وكشفت المعلومات ان عروس عاشور هي الاعلامية المصرية نانسي نور التي تعمل في قناة "إكسترا نيوز" على عكس الاخبار التي انتشرت ان حبيبته هي اعلامية لبنانية.

وسيحتفل الثنائي بدخولهما القفص الذهبي في حفل ضخم بحضور الأصدقاء والمقربين، وذلك خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر الجاري.

يذكر ان نانسي قدمت العديد من البرامج أبرزها: "هذا الصباح"، و"هنا العاصمة"، و"ما وراء الحدث".