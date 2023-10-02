- 1/2
- 2/2
ميرنا وليد - بيروت - قب فترة انتشرت اخبار عن استعداد الفنان المصري تامر عاشور للزواج مجدداً بعد أشهر من طلاقه رسميًا من زوجته سمر أبو شقة.
وكشفت المعلومات ان عروس عاشور هي الاعلامية المصرية نانسي نور التي تعمل في قناة "إكسترا نيوز" على عكس الاخبار التي انتشرت ان حبيبته هي اعلامية لبنانية.
وسيحتفل الثنائي بدخولهما القفص الذهبي في حفل ضخم بحضور الأصدقاء والمقربين، وذلك خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر الجاري.
يذكر ان نانسي قدمت العديد من البرامج أبرزها: "هذا الصباح"، و"هنا العاصمة"، و"ما وراء الحدث".
كانت هذه تفاصيل خبر الكشف عن هوية الاعلامية التي سيتزوجها تامر عاشور قريباً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.