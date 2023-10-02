شكرا لقرائتكم خبر عن تميزت بابتسامتها الهادئة وأدوارها الرومانسية.. ذكرى ميلاد مديحة سالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الإثنين، ذكرى ميلاد الفنانة مديحة سالم، حيث إنها من مواليد 2 أكتوبر و تميزت على الشاشة بملامحها الجميلة واشتهرت بتقديم الأدوار الثانية أمام كبار النجوم الفن وأدوار الفنانة مديحة سالم فى الأفلام الكلاسيكية تميزت فيها بقدر عالى من الرقة والرقى وتميزت بابتسامتها الهادئة وأدوارها الرومانسية.

وحصلت على الثانوية العامة من مدرسة البنات بالزمالك وبعد وفاة أبيها انقطعت عن الدراسة وسلكت طريق التمثيل، وبدأت رحلتها الفنية وهي في السابعة عشرة من عمرها من اكتشفها وقدمها للسينما المخرج محمود ذو الفقار وتم حصرها في أدوار الحب والرومانسية والفتاة المراهقة التي تبحث عن شريك لحياتها.

شاركت في عدد كبير من الافلام منها:" بلا دموع، مذكرات تلميذة، آه من حواء، ام العروسة الليلة الأخيرة، العريس يصل غداً، القط الأسود، العزاب الثلاثة، هي والرجال، أغلى من حياتى، 3 لصوص، الراجل دا هيجننى، لصوص لكن ظرفاء، حواء على الطريق، ملكة الليل، حب وكبرياء.

وأعلنت مديحة سالم إعتزالها التمثيل لتفرغ لحياتها الأسرية وعائلتها، وبعد ذلك ارتدت الحجاب، والجزء التاسع من مسلسل القضاء فى الإسلام آخر ظهور لها على الشاشة عام 2000 ورحلت في 19 نوفمبر 2015