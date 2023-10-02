شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى ميلاد ماجدة الخطيب.. تعرف على أبرز محطاتها الفنية بين السينما والدراما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم الإثنين الـ 2 من أكتوبر مع ذكرى ميلاد الفنانة ماجدة الخطيب التي تعتبر من أهم الفنانات ممن اشتهرن بأدوارهن المتنوعة وبطولاتها السينمائية التي شاركت بها أكبر وأهم النجوم، فعاشت مسيرة فنية حافلة امتدت لسنوات بأدوار مهمة، مثلما يظهر خلال السطور التالية الذى نتعرض فيها لأبرز محطاتها.

بدايتها الفنية كانت في عام 1960 من خلال دور صغير في فيلم "حب ودلع"، ثم شاركت في فيلم "لحن السعادة".

بعد ذلك بـ 10 أعوام، وتحديداً عام 1970 قدمت أول بطولة مطلقة لها مع المخرج حسن الإمام في فيلم "دلال المصرية" والذي لفتت إليها الأنظار بهذا الدور، وكان بمثابة انطلاقتها الحقيقية في عالم الفن، بعدما اشتهرت لدى الجمهور ونالت اهتمام النقاد.

استمر نجوميتها في البروز أكثر، وبعدها بعامين وتحديداً فى عام 1972 قدمت أول عمل من إنتاجها بعدما أنتجت لنفسها فيلم "امتثال"، وحصلت به على جائزة التمثيل الهرم الذهبي.

خلال مسيرتها الفنية شاركت في أكثر من 55 عملاً سينمائياً وتلفزيونياً.

من أشهر أفلامها بالسينما المصرية، مشاركتها بفيلم ثرثرة فوق النيل الذى يعد أحد أبرز العلامات فى مشوارها بصحبة مجموعة كبيرة من النجوم مثل أحمد رمزى، عادل ادهم، عماد حمدى، سهير رمزى، ميرفت أمين، بجانب مجموعة كبيرة من النجوم.

أما على صعيد الدراما فقدمت أعمالاً عديدة، آخرها كان مسلسل "لا أحد ينام في الإسكندرية" مع ماجد المصري، أما آخر عمل لها في السينما فكان فيلم "آخر الدنيا" بطولة نيللي كريم.