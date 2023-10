شكرا لقرائتكم خبر عن "الأطفال القدامى".. تعرف على أعضاء الفرقة الغنائية Boyband للمسنين فى اليابان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشيخ سكان اليابان بوتيرة متسارعة، لذلك ليس من المستغرب أن يكون لدى البلاد الآن فرقة فتيان خاصة بها، تتراوح أعمار أعضائها بين 65 و87 عامًا، وهى فرقة G-Pop، وهى عبارة عن تلاعب بالكلمة اليابانية "Ojii-san" التى تعنى "الرجل العجوز"، ليست فرقة فتيان عادية، فمجموعات J-Pop وK-Pop، مثل معظم فرق الأولاد الأخرى، تستهدف فى المقام الأول المراهقين والشباب، لذا فإن الوصفة المعتادة للنجاح هى العثور على شباب حسن المظهر يمكنهم أيضًا الرقص وربما لديهم نوع من المواهب الموسيقية.

من ناحية أخرى، يستهدف G-Pop كبار السن فى اليابان، لذا فهم فى الواقع رجال كبار فى السن تتراوح أعمارهم بين الستينيات والثمانينيات. بدأت الفرقة الموسيقية التى تتخذ من محافظة كوتشى مقراً لها ظهورها الاحترافى لأول مرة منذ 7 سنوات، وهى مشغولة منذ ذلك الحين بوضع لمسة إيجابية على سكان البلاد الذين يتقدمون فى العمر بسرعة، بحسب موقع nextshark.



اعضاء الفريق

وبحسب ما ورد وقعت شركة Universal Studios Japan على G-Pop بعد وقت قصير من ظهور المجموعة، وحصلت أغنيتا الفرقة الأكثر نجاحًا، "Hooray to Old Age" و"I Was Young"، على مئات الآلاف من المشاهدات على موقع يوتيوب وحده واجتذبت الكثير من وسائل الإعلام.

ولكن عندما كانوا على وشك الانطلاق، ضربت جائحة كوفيد-19 ولم يكن أمام الأعضاء الـ5 المسنين خيار سوى التوقف، وقال نورياسو تانيوكا، قائد المجموعة: "لقد ظللنا على اتصال ببعضنا البعض عبر الهاتف المحمول حتى أثناء الوباء للتأكد من أننا بخير حتى نتمكن من العودة فى أى وقت".

الآن عادت فرقة كبار السن إلى أعين الجمهور، حيث تقدم عروضها فى الأحداث التى تقام فى محافظة كوتشى، التى تضم ثانى أكبر عدد من الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا فى اليابان، وتقوم بتصوير مقاطع فيديو موسيقية وهم يرتدون أفضل ملابس يوم الأحد - البدلات البيضاء، وقبعات فيدورا، وأغطية الرأس. النظارات الشمسية البقعة.

تم وصفهم من خلال علامة التسجيل الخاصة بهم بأنهم "أجداد" عاديون يعملون عادة كصيادين أو رؤساء اتحاد الخيزران"، أعضاء G-Pop الخمسة جميعهم نشيطين للغاية، على الرغم من متوسط عمر المجموعة البالغ 74 عامًا، ويرحبون بالتحدى المتمثل فى تغيير آراء الناس حول الشيخوخة.