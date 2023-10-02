ظهرت بفيديو تحمل السكاكين.. الشرطة في منزل بريتني سبيرز

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت النجمة العالمية الشهيرة بريتني سبيرز على حسابها على إنستغرام فيديو مثيراً للجدل ظهرت خلاله وهي تحمل السكاكين.

وظهرت النجمة وهي ترقص بالسكاكين إذ أمسكت سكيناً في كل يد، وبدأت بالتمايل بطريقة حماسية على أنغام إحدى الأغاني.

وعلى الرغم من أن المغنية أكدت في تعليقها على المنشور أن السكاكين غير حقيقية لتطمئن متابعيها، حيث كتبت: “بدأت ألعب بسكاكين المطبخ اليوم، لا تقلقوا فهي ليست سكاكين حقيقية.. اقترب الهالوين”، إلا أنه رغم ذلك فإن متابعيها لم يقتنعوا لا سيما بعد سماعهم صوت أثناء ارتطام السكينين معاً، وطالبوا أن يتم سحب كلابها منها خوفاً على صحتهما وأن يتدخل أحد لحمايتها من نفسها”.

وبعد انتشار الفيديو، قامت عناصر من إدارة شريف مقاطعة فينتورا بزيارة منزل النجمة البالغ قيمته 7.4 مليون دولار “للتأكد من سلامتها”.

وذكر مصدر لموقع TMZ أن هذه الخطوة هي إجراء “احترازي زائد” لفحص السلامة من قبل قوات الأمن.

وكانت بريتني سبيرز قد انفصلت مؤخراً عن زوجها سام أصغري، بعد زواج قصير دام لمدة 14 شهراً. فقد تزوج الاثنان في يونيو من العام الماضي في حفل زفاف ضم عدداً من النجوم والنجمات منهم نجمة الغناء مادونا، باريس هيلتون، وسيلينا غوميز.

ونشر أصغري بياناً حول الموضوع على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام وعبر خاصية الستوري.

وجاء في البيان: “بعد 6 أعوام من الحب والالتزام، قررنا أنا وزوجتي أن ننهي رحلتنا سوياً، سوف نتمسك بالحب والاحترام الذي نحمله لبعضنا وأنا أتمنى لها الأفضل دائماً”.

وأضاف: “الأمور السيئة تحصل في الحياة، والمطالبة بالخصوصية في هذه الظروف يبدو أمراً سخيفاً، ولكني أطلب من الجميع وبما فيهم الإعلام أن يكونوا لطفاء ويراعوا مشاعر الآخرين”.