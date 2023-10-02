من أشعار معالي المستشار تركي آل الشيخ.. عمر العبداللات يطرح أغنية “عش الحياة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: طرح الفنان عمر العبداللات أحدث أغانيه التي تحمل اسم “عش الحياة”، والتي قام بتلحينها لنفسه وكتب كلماتها الأستاذ تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه”.

تتناول قصة أغنية “عش الحياة” قضية شحذ أو تحفيز همم النفس للاعتماد على ذاتها، دون انتظار المساعدة من أي شخص آخر. وجاء مقطع منها كالتالي: “ما عاد في الدنيا ولا في الناس خير.. والكلمة الي تخاف منها.. قولها من لا يحبك.. لن يحبك في الأخير.. لو دارت الدنيا.. بكل فصولها اتعب على نفسك”.

وأعرب الفنان عمر العبداللات عن سعادته بالتعاون مع الأستاذ تركي آل الشيخ في أغنيته الجديدة “عش الحياة” ، حيث شارك متابعيه مقطع قصير من الأغنية عبر حسابه على “إنستغرام” وكتب قائلاً: “شرف كبير لي أن أتغنى من كلماتك أبوناصر الحبيب وهذا التعاون بمثابة وسام على صدري.. عش الحياة من كلمات معالي المستشار تركي آل الشيخ، غناء وألحان عمر العبداللات، التوزيع الموسيقي مدحت خميس”.

حقق الفنان عمر العبداللات نجاحاً كبيراً خلال جولته الغنائية التي قام بها في أكثر من ولاية بـ أمريكا، والتي كانت آخرها ولاية “أوهايو” حيث التقى من خلال الحفل بجمهوره على أكبر مسارحها.

ووثق العبداللات اللحظات السعيدة في هذا الحفل، من خلال مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على “إنستغرام”، والذي ظهر من خلاله وهو يغني ويتفاعل مع جمهور الحفل، معلقاً: “من حفل اوهايو 2023”.