تايلور سويفت تساند صوفي تيرنر بعد انفصالها عن جو جوناس.. وتمنحها شقّتها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد طلاقها من جو جوناس، تقيم النجمة صوفي تيرنر حالياً في شقة في نيويورك تملكها النجمة العالمية تايلور سويفت بحسب ما أكدت مجلة PEOPLE.

وظهرت نجمة مسلسل “صراع العروش” البالغة من العمر 27 عاماً وهي تغادر الشقة، وقال مصدر مقرب من تيرنر لمجلة PEOPLE: “هي بخير. إنها سعيدة بلقاء صديقاتها. كان العمل في أوروبا صعباً جدّاً بالنسبة لها. لقد اشتاقت لصديقاتها”.

وتابع المصدر : “تايلور فتحت منزلها أمام صوفي، وهي مرحب بها في أي وقت. تايلور تبقى صديقة رائعة”.

كما ذكر المصدر أن صوفي وجو في الوقت الحالي يتقاسمان الوقت مع ابنتيهما رغم قضية النزاع على الحضانة منذ انفصالهما.

وكانت عدسات كاميرات الباباراتزي قد تمكنت من التقاط صور تجمع تايلور سويفت بالممثلة صوفي تيرنر، وعلى الفور تصدّرت الصور الصحف والمجلات ووسائل التواصل الاجتماعي.. واللافت في الصور أنها جمعت حبيبة جو جوناس السابقة، تايلور، بزوجته السابقة صوفي، الأمر الذي جعل الصور تتحول إلى ترند.

وكانت المغنية التي ارتبطت بجو جوناس منذ نحو 15 عاماً، تتوجه برفقة زوجته التي انفصلت عنه مؤخراً؛ لتناول الطعام سوياً في مطعم إيطالي في نيويورك.

تقدمت النجمة صوفي تيرنر بدعوى قضائية ضد زوجها السابق، جو جوناس، طالبت فيها بإعادة طفلتيها إلى بلدها في بريطانيا، متهمة إياه بخطف ابنتيها.

وبحسب موقع «PageSix»؛ فإن صوفي تيرنر اتهمت طليقها بأنه يحتفظ بطفلتيهما بشكل غير قانوني في مدينة نيويورك الأمريكية، ويرفض إعطاءها جوازات سفرهما أو السماح لها برؤيتهما واصطحابهما إلى بريطانيا، في حين ترغب صوفي في إعادتهما معها إلى إنجلترا؛ حيث كانا يقيمان قبل الطلاق..

كما ورد في التقرير أيضاً، أن صوفي علمت بخبر طلاقها من وسائل الإعلام والصحافة.

وفي المقابل نفى جو ادعاءاتها بأنها علمت بأمر الطلاق من وسائل الإعلام والصحافة، وذلك بحسب ما أكده المتحدث الرسمي باسمه لمجلة People.

وأصدر النجم بياناً عبْر المتحدث الرسمي باسمه، جاء فيه: “بعد محادثات متعددة مع صوفي، قام جو ببدء إجراءات الطلاق في فلوريدا؛ حيث تُعتبر فلوريدا السلطة المختصة لهذه القضايا، وكانت صوفي على علم بأن جو سيقدّم طلب الطلاق”.

وبدأت قضية حضانة طفلتيهما تأخذ منحى غير إيجابي، بعد أن التقى الزوجان لمناقشة الخطوات التالية بعد انفصالهما بأسبوعين؛ حيث ورد أيضاً في البيان: “جو وصوفي أجريا اجتماعاً يوم الأحد المنصرم في نيويورك، عندما جاءت صوفي لتكون مع طفلتيها، وهما معها منذ ذلك اليوم، واعتبر جو بعد الاجتماع أنهما توصّلا إلى تفاهم مشترك، وأنهما سيعملان معاً للتوصل إلى حضانة مشتركة بشكل ودي”.

وكان جو هو الذي يهتم بتربية طفلتيه في الأشهر الثلاثة المنصرمة بشكل منفرد؛ إذ إن صوفي كانت في بريطانيا تعمل على تصوير مسلسل جديد.

يُشار إلى أنه في عام 2020، رحب الزوجان بطفلتهما الأولى، ابنتهما ويلا، ثم رحّبا بطفلتهما الثانية في يوليو 2022.