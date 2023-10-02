“من قلبي لقلوبكم”.. نوال الكويتية تُهدي جمهورها ألبوم “الأرض”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: طرحت الفنانة نوال الكويتية ألبومها الجديد الذي يحمل عنوان “الأرض” وضمّ 15 أغنية منوعة.

وأعلنت نوال الكويتية عن صدور ألبوم “الأرض” من خلال منشور على صفحاتها الرسمية في مواقع التواصل الإجتماعي قائلةً: “جمهوري الحبيب، أقدم لكم ‫ألبوم الأرض، أتمنى ينال إعجابكم، ويليق بمسامعكم”.‬

كذلك نشرت نوال “بوستراً” عليه أسماء الأغنيات، والشعراء، والملحنين الذين تعاونت معهم في الألبوم، وعلّقت قائلةً: “ممتنة من كل قلبي لكل إنسان شاركني في اكتمال ألبوم الأرض، شكراً لكل كاتب وملحن وعازف، وشكراً لمَن أشرف على الإيقاع، والوتريات، والمكس، وهندسة الصوت، والمصورين والمخرجين، والشركة العزيزة روتانا شركاء النجاح دائماً، شكراً للكل بالاسم، وشكر خاص لرفيق دربي وشريك أيامي مشعل العروج لإشرافه على الألبوم، عملنا مع بعض بجدٍّ وجهدٍ كبير، والشكر موصول للمبدعة أبرار زنكوي على غلاف الألبوم المميز.. ألبوم الأرض من قلبي لقلوبكم”.

وتعاونت الفنانة نوال مع نخبةٍ من الأسماء في الألبوم، وجاءت الأغنيات على الشكل التالي: “زينة أيامي، وسؤال واحد” من كلمات بدر بورسلي، وألحان مشعل العروج، و”إن حكوا، وكل البشر” من كلمات العاني، وألحان مشعل العروج، و”يا ربنا” من كلمات واحد، وألحان مشعل العروج، و”قلب ناسيني” من كلمات حسين اليامي، وألحان ياسر بوعلي، و”على وين” من كلمات فهد المساعد، وألحان ياسر بوعلي، و”المسباح” من كلمات أماني الرويلي، وألحان ناصر الصالح، و”القصايد” من كلمات وارفة، وألحان يزيد الخالد، و”على مهلك” من كلمات خلف الخلف، وألحان جمانة جمال، و”يكفي” من كلمات محمود العبدالله، وألحان عبدالله آل سهل، و”الهقوي” من كلمات مشرف العتابي، وألحان حامد هاشم، و”اطلع من خيالي” من كلمات خالد المريخي، وألحان بديع مسعود، و”آسف” من كلمات سعود بن عبدالله، وألحان سهم، ولا تغمض” من كلمات سعد بن محمد بن عبدالله الفيصل، وألحان سهم.