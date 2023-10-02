بالصور - إليكم موعد عرض الحكاية التالية من "55 مشكلة حب"

ميرنا وليد - بيروت - يشارك كل من الممثل المصري أحمد فهمي، والممثلة إلهام شاهين، والممثلة هنا شيحة بمسلسل يحمل عنوان"55 مشكلة حب"، وهو مأخوذ عن كتاب لمصطفى محمود، كل حكاية تتكون من 10 حلقات.



وبدأ المسلسل بحكاية "الفريدو"، والحكاية الثانية تحمل عنوان "ما تيجي نشوف"، وينتظر محبي العمل موعد عرض الحكاية التالية، والتي من المقرر عرض الحلقة الأولى منها يوم الأحد 8 تشرين الأول/أكتوبر.

وكشفت هنا شيحة عن الصور الأولى من كواليس المسلسل ظهرت فيها مع المؤلف عمرو محمود ياسين، وكتبت تعليقا على الصور: "يا تري إيه اللي بيحصل و بنقول إيه؟ "ما تيجي نشوف" من كتاب 55 مشكلة حب للدكتور مصطفي محمود قريبا".