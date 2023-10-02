- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
ميرنا وليد - بيروت - يشارك كل من الممثل المصري أحمد فهمي، والممثلة إلهام شاهين، والممثلة هنا شيحة بمسلسل يحمل عنوان"55 مشكلة حب"، وهو مأخوذ عن كتاب لمصطفى محمود، كل حكاية تتكون من 10 حلقات.
وبدأ المسلسل بحكاية "الفريدو"، والحكاية الثانية تحمل عنوان "ما تيجي نشوف"، وينتظر محبي العمل موعد عرض الحكاية التالية، والتي من المقرر عرض الحلقة الأولى منها يوم الأحد 8 تشرين الأول/أكتوبر.
وكشفت هنا شيحة عن الصور الأولى من كواليس المسلسل ظهرت فيها مع المؤلف عمرو محمود ياسين، وكتبت تعليقا على الصور: "يا تري إيه اللي بيحصل و بنقول إيه؟ "ما تيجي نشوف" من كتاب 55 مشكلة حب للدكتور مصطفي محمود قريبا".
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور - إليكم موعد عرض الحكاية التالية من "55 مشكلة حب" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.