شكرا لقرائتكم خبر عن رشا سامى العدل: رحيلك يا أحمد أنت وبابا كسرة جامدة لينا ويقطموا أى حد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت رشا سامى العدل، عن صدمتها وعدم استوعبها حتى هذه اللحظة رحيل شقيقها أحمد أول أمس السبت، وكتبت رسالة مؤثرة عبر حسابها على فيس بوك.

وكتبت رشا، قائلة: هاتوحشنا يا روحي أنا وخالد حياتنا صعبة من بعدك بابا الله يرحمه وأنت دلوقتي كسرة جامدة قوي لينا ضربتين يقطموا أي حد لسه مش مستوعبين وصعب نستوعب بس ماتغلاش علي اللي خلقك".



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يقام عزاء ا أحمد سامي العدل نجل الفنان الراحل سامي العدل اليوم الاثنين بعد صلاة المغرب من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

أحمد سامي العدل ممثل ومخرج وهو ابن الفنان الراحل سامي العدل، وشارك بالتمثيل في مسلسل "فوق مستوى الشبهات" بطولة النجمة يسرا، ومن أعماله مسلسل "حارة اليهود" وعمل مساعد مخرج في مسلسل "الحساب يجمع"، ومساعد مخرج في مسلسل "ضد الكسر" بطولة نيللي كريم، كما شارك في السينما في فيلم "اعز الولد" عام 2021، وكانت اخر مشاركته في الفن في مسلسل "جميلة" حيث عمل سكريبت حركة خلاله.

يذكر أن الفنان سامى العدل رحل عن عالمنا 10 يوليو عام 2015، عن عمر يناهز الـ 68، بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية نتيجة ضعف في عضلة القلب.