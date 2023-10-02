شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الفن يحضرون ندوة إلهام شاهين بمهرجان الإسكندرية السينمائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حضر عدد من الفنانين والإعلاميين في ندوة النجمة إلهام شاهين، ضمن فعاليات الدورة الـ39 من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، منهم، نرمين الفقي، شيرين، إمام عمر، خالد زكي، محمود حميدة، منال سلامة، سلوي محمد علي، الناقد الأمير أباظة رئيس مهرجان الاسكندرية، الناقد طارق الشناوي، المخرج عمر عبد العزيز، المخرج هاني لاشين، المنتج فاروق صبري، الإعلامية هالة سرحان، الإعلامية سهير شلبي.

وانطلق حفل افتتاح مهرجان الاسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط، في الدورة 39، بحضور عدد كبير من الفنانين منهم، الهام شاهين، جومانا مراد، المخرج علي بدرخان، والفنان خالد زكي، محمود حميدة، محمد رياض، عبد الرحيم كمال، المخرج محمد عبد العزيز، والمخرج عمر عبد العزيز، شيرين، ونرمين الفقي، منال سلامة، المخرج هاني لاشين وزوجته.

وكرم المهرجان مجموعة من النجوم وهم حنان مطاوع وخالد زكي، مدحت صالح، ومن اليونان المخرج اليوناني من اصل مصري كوستاس فيرس والنجمة الفرنسية كارولين سيلول ومن عمان خالد الزدجالي والمنتج الفرنسي جون لوليفي .

وتضم لجان التحكيم كل من المخرجة الالبانية فلونيا كوديللي والمنتج الاسباني خوانما باجو وبالنسبة لمسابقة الفيلم القصير يرأس لجنة تحكيمها الفنان محمد رياض وعضوية اندريا لودفيتشتي من ايطاليا وعامر سالمين من الامارات وفي مسابقة الفيلم المصري يرأس لجنة تحكيمها الفنانة شرين وعضوية الناقد عصام زكريا والمونتيرة دينا عبدالسلام أما مسابقة افلام شباب مصر فترأس لجنة تحكيمها الفنانة جومانا مراد وعضوية الناقد سمير شحاته وسامي حلمي .

أيضا هناك مسابقة السيناريو التي يرأس لجنة تحكيمها الدكتور خالد عبدالجليل وعضوية كل من السيناريست محمد الباسوسي والدكتور خالد بهجت.

يذكر أن مهرجان الإسكندرية يقام تحت رعاية معالي وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وتنظمه الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما التي يرأس مجلس إدارتها الناقد الكبير الأمير أباظة ويشارك به الأفلام الطويلة والقصيرة من دول البحر المتوسط في أفريقيا وأسيا وأوروبا .