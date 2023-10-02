شكرا لقرائتكم خبر عن إلهام شاهين: وأنا صغيرة فاتن حمامة قالتلي انتى شبهى أكتر من بنتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النجمة إلهام شاهين خلال ندوة تكريمها بمهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط في دورته الـ 39، وأدارها رئيس المهرجان الأمير أباظة وبمشاركة محرر كتاب إلهام شاهين الكاتب أشرف غريب: أنا جيلي كان أكثر حظًا وأنا في بدايتي وقفت قدام عادل إمام ونور الشريف ومحمود عبد العزيز ومع شادية وأحمد زكي ومخرجين كبار.

وتابعت إلهام شاهين: "أنا منساش وأنا صغيرة لما فاتن حمامة ندهت عليا وقالتلي يا بنوتة إنتي فيكي شبه مني أكتر من بنتي، استضافوني وقتها في برنامج وسألوني على الموقف ده وكنت فرحانة وقلت لسيدة الشاشة العربية ووقتها قالتلي متهليش نفسك شبهي وخليكي إلهام شاهين عشان تنجحي".

وأضافت الهام شاهين: "كانت كمان بتقولي نبرة صوتي زيها ووعدتها مش هخليهم يحصروني في أدوار وقالتلي انتوا جيل محظوظ، لأننا عملنا نوعيات مختلفة ومتنوعة ومش محصورين في نوعية واحدة.

وحضر عدد من الفنانين والإعلاميين في ندوة النجمة إلهام شاهين، منهم نرمين الفقي، شيرين، أمام عمر، خالد زكي، محمود حميدة، منال سلامة، سلوي محمد علي، الناقد الأمير أباظة رئيس مهرجان الاسكندرية، الناقد طارق الشناوي، المخرج عمر عبد العزيز، المخرج هاني لاشين، المنتج فاروق صبري، الإعلامية هالة سرحان، الإعلامية سهير شلبي.