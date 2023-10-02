شكرا لقرائتكم خبر عن إلهام شاهين: إطلاق اسمى على دورة مهرجان الإسكندرية تتويج لمشوار 42 سنة والان مع تفاصيل الخبر
وتابعت الهام شاهين: "أنا سعيدة جدًا إن مهرجان سينمائي باسم فنان ده أكبر حاجة ليا وأكبر أني باخد جايزة عن دور، وده تتويج لمشوار كامل مدته 42 سنة، بس كنت منتظرة أشوف فيلم يعرض كل مشواري ولكن أنا شوفت فيلمين بس، فكان نفسي الفيلم يرد علي اللي بيقولو ليه تكريم الهام شاهين، وكان لازم الفيلم يعرض مشاهد من الأفلام اللي اسعدت بها الجمهور واثرت فيهم بأي شكل".
وحضر عدد من الفنانين والإعلاميين في ندوة النجمة إلهام شاهين، منهم نرمين الفقي، شيرين، أمام عمر، خالد زكي، محمود حميدة، منال سلامة، سلوي محمد علي، الناقد الأمير أباظة رئيس مهرجان الاسكندرية، الناقد طارق الشناوي، المخرج عمر عبد العزيز، المخرج هاني لاشين، المنتج فاروق صبري، الإعلامية هالة سرحان، الإعلامية سهير شلبي.
وتضم لجان التحكيم كل من المخرجة الألبانية فلونيا كوديللي والمنتج الاسباني خوانما باجو وبالنسبة لمسابقة الفيلم القصير يرأس لجنة تحكيمها الفنان محمد رياض وعضوية اندريا لودفيتشتي من ايطاليا وعامر سالمين من الامارات وفي مسابقة الفيلم المصري يرأس لجنة تحكيمها الفنانة شرين وعضوية الناقد عصام زكريا والمونتيرة دينا عبدالسلام أما مسابقة افلام شباب مصر فترأس لجنة تحكيمها الفنانة جومانا مراد وعضوية الناقد سمير شحاته وسامي حلمي .
أيضًا هناك مسابقة السيناريو التي يرأس لجنة تحكيمها الدكتور خالد عبدالجليل وعضوية كل من السيناريست محمد الباسوسي والدكتور خالد بهجت.
يذكر أن مهرجان الإسكندرية يقام تحت رعاية معالي وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وتنظمه الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما التي يرأس مجلس إدارتها الناقد الكبير الأمير أباظة ويشارك به الأفلام الطويلة والقصيرة من دول البحر المتوسط في أفريقيا وأسيا وأوروبا .
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