شكرا لقرائتكم خبر عن إلهام شاهين: إطلاق اسمى على دورة مهرجان الإسكندرية تتويج لمشوار 42 سنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النجمة إلهام شاهين خلال ندوة تكريمها بمهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط في دورته الـ 39، وأدارها رئيس المهرجان الأمير أباظة وبمشاركة محرر كتاب إلهام شاهين الكاتب أشرف غريب، أنا مبسوطة بهذا الجمع الكبير ولم أتخيل كل هذا الحضور، وبشكر زملائي وأساتذتي وكل النقاد وبشكر مهرجان الإسكندرية ورئيسه الناقد الأمير أباظة.

وتابعت الهام شاهين: "أنا سعيدة جدًا إن مهرجان سينمائي باسم فنان ده أكبر حاجة ليا وأكبر أني باخد جايزة عن دور، وده تتويج لمشوار كامل مدته 42 سنة، بس كنت منتظرة أشوف فيلم يعرض كل مشواري ولكن أنا شوفت فيلمين بس، فكان نفسي الفيلم يرد علي اللي بيقولو ليه تكريم الهام شاهين، وكان لازم الفيلم يعرض مشاهد من الأفلام اللي اسعدت بها الجمهور واثرت فيهم بأي شكل".

وحضر عدد من الفنانين والإعلاميين في ندوة النجمة إلهام شاهين، منهم نرمين الفقي، شيرين، أمام عمر، خالد زكي، محمود حميدة، منال سلامة، سلوي محمد علي، الناقد الأمير أباظة رئيس مهرجان الاسكندرية، الناقد طارق الشناوي، المخرج عمر عبد العزيز، المخرج هاني لاشين، المنتج فاروق صبري، الإعلامية هالة سرحان، الإعلامية سهير شلبي.