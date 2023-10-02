محمد هنيدي يعود لمسرح أبو ظبي بـ«فرحات والعائلة» مع أصحاب الهمم

انضم النجم محمد هنيدي، لمبادرة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وكشف عن تقديم عرض مسرحي في مدينة أبو ظبي، يحمل اسم «فرحات والعائلة» بالتعاون مع فنانين من أصحاب الهمم، تم تدريبهم خصيصاً على مدار الشهور الماضية لصقل موهبتهم، وبمشاركة عدد كبير من نجوم الكوميديا في مصر.

نشر محمد هنيدي بوستر المسرحية عبر حسابه الرسمي بموقع X تويتر، وتضمن صور كل المشاركين في العرض المسرحي، ومن بينهم نجوم الكوميديا: محمد ثروت وإيمان السيد وياسر الطوبجي وأوس أوس، وأحمد سلطان.

وعلق هنيدي على البوستر قائلاً: «على مدار عام ونصف العام بيتم الإعداد لمشروع التعاون بيني وبين مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم.. مشروع عمل مسرحي يشترك فيه معي فنانين من أصحاب الهمم».

وأضاف: «قصة اجتماعية بقالب كوميدي بنعرض فيها مواهب فنانين مميزين جداً بمواهب رائعة.. خطوة جديدة لتمكين ذوي الهمم في جميع المجالات».

مبادرة «همم موهوبة»

وسبق أن أعلنت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، عن تدشين مرحلة تجارب الأداء لمبادرة «همم موهوبة» على مستوى إمارة أبوظبي لاكتشاف واستقطاب الموهوبين من مختلف فئات أصحاب الهمم في عدد من مجالات الفنون المختلفة، وتشمل فنون الأداء، والفنون المرئية، والتقديم الإعلامي، لرعايتهم ودعم مواهبهم، وتهيئة البيئة المناسبة لهم لمنافسة المواهب العالمية، عبر صياغة برنامج متكامل يضمن صقل تلك المواهب والمهارات لتعزيز حضورها في كثير من المحافل المحلية والدولية.

وتأتي المبادرة ضمن إستراتيجية المؤسسة في دعم أصحاب الهمم، وتوفير بيئة دامجة لهم وإشراكهم في مختلف المجالات.

12 ورشة عمل لصقل المواهب

وأكدت المؤسسة إلحاق أصحاب الهمم الموهوبين الذين يتمكنون من تجاوز تجارب الأداء بنجاح في برنامج تدريبي لثلاثة أشهر، يتلقون خلالها تدريباً تخصصياً على أيدي خبراء محترفين في المجالات الفنية المختارة عبر 12 ورشة عمل في كل مجال لصقل المواهب والارتقاء بها.

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