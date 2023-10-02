ميرنا وليد - بيروت - أصدرت محكمة التمييز الغرفة الثالثة الجزائية، المؤلفة من الرئيسة سهير الحركة والمستشارين إلياس عيد ورلى أبو خاطر، القرار الأخير في قضية الدكتور فادي الهاشم، زوج الفنانة نانسي عجرم، إذ قررت المحكمة، وبعد التدقيق والتحقيق، إعفاء الدكتور فادي الهاشم من كل التهم الموجهة إليه، وذلك بعد أن كانت تقدمت عائلة الشاب السوري محمد الموسى، الذي توفي بعد أن أطلق عليه الهاشم النار، بسبب اقتحامه منزله عند الفجر بهدف السرقة، بطلب نقض القرار الذي كانت أصدرته المحكمة في شهر شباط/فبراير الماضي، والذي يبرئ ويمنع المحاكمة عن المدعى عليه الدكتور فادي الهاشم، فقد قام محامي الهاشم، غابي جرمانوس، بطلب رد التمييز شكلاً ورده من الأساس، إلى أن أصدرت محكمة التمييز اليوم قرارها الأخير.

كانت هذه تفاصيل خبر بعد 3 سنوات... المحكمة تصدر قرارها الأخير بحق فادي الهاشم زوج نانسي عجرم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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