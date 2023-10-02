خاص بالفيديو- سعيد الماروق يتحدث عن جديده ومن دعمه في مسيرته المهنية

ميرنا وليد - بيروت - سعيد الماروق هو المخرج المبدع الذي يتضمن رصيده عدد كبير من النجاحات، اذ تألق في عمله المتقن ورسخ اسمه وكبر مع كل عمل قدمه، فكثر من الفنانين صوروا اغنياتهم على طريقة الفيديو كليب بتوقيعه، كما ان لديه اعمال تمثيلية حمل بصمته الاخراجية ايضا.
موقع الخليج 365 التقى بالمخرج سعيد الماروق في مسابقة اغاني وأفلام تمكين الشباب تحت شعار الصحة النفسية للشباب، وأجرينا معها لقاء مميز تحدثنا فيه عن الأناس اللذين دعمونه في حياته من كان يشجعه لتقديم الافضل، اعماله المهنية وغيرها الكثير من المواضيع
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