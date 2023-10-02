بيونسيه تأخذ جولة Renaissance الى السينما

ميرنا وليد - بيروت - بعد وقت قصير من انتهاء المحطة الأخيرة من جولة Renaissance للنجمة العالمية بيونسيه في مدينة كانساس سيتي بولاية ميسوري، مساء الأحد، أطلقت المغنية البالغة من العمر 42 عامًا، المقطع الدعائي لفيلمها القادم، والذي سيصل إلى دور العرض في الأول من كانون الاول / ديسمبر 2023.

الفيلم الذي يحمل عنوان Renaissance: فيلم لبيونسيه، "يسلط الضوء على الجولة منذ بدايتها، في حفل الافتتاح في ستوكهولم، السويد، إلى النهاية في مدينة كانساس سيتي بولاية ميسوري"، وفقًا لملخص رسمي.

ويضيف الملخص: "يتعلق الأمر بعمل بيونسيه الجاد ومشاركتها في كل جانب من جوانب الإنتاج وعقلها الإبداعي وهدفها لخلق إرثها وإتقان حرفتها". "لقد استقبلت جولة بيونسيه العالمية Renaissance بإشادة غير عادية، وقد خلقت ملاذًا للحرية ومشاركة الفرح لأكثر من 2.7 مليون معجب.