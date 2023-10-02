بالصورة - إميلي راتاجكوسكي تتألق بفستان فينتاج في باريس

ميرنا وليد - بيروت - تألقت عارضة الازياء العالمية إميلي راتاجكسوكي ليلة البارحة في شوارع باريس في فستان فينتاج من علامة Dolce & Gabbana، يتكون الفستان بطبقة اساسية من اللون البيج ويأتي فوقه طبقة شبكية باللون البني. تميز الفستان بحمالات رفيعة على شكل السباغيتي على الاكتاف ودانتيل بني من الورود على طول الحاشية.

أكملت راتاجكوسكي اطلالتها بحذاء من اللون البني المتناسق مع الفستان، وضعت راتاجكوسكي اقراط اذن وخاتم فضي بسيط من ناحية الاكسسوارات، بينما كانت تحمل حقيبة كتف لامعة مزخرفة بنقشة التمساح. وقامت بتصفيف شعرها على شكل بان.

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