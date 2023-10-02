يسرا وأحمد عز وليلى علوي أبرز نجومها.. تفاصيل ١٧ مسرحية تقدم في موسم الرياض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

نشر المستشار تركي آل الشيخ "رئيس الهيئة العامة للترفيه" في السعودية، كتيب فعاليات النسخة الرابعة من موسم الرياض، المقرر إقامتها في الفترة من الجمعة 11 اكتوبر، و الأحد 15 ديسمبر 2023.

وتشهد الفعاليات، تقديم 17 مسرحية، يشارك في بطولتها مجموعة من أبرز نجوم ونجمات مصر، ومنهم: يسرا، ليلى علوي، حسين فهمي، أحمد عز، كريم عبد العزيز.

والمسرحيات المقرر عرضها، هي "كذا نوفل"، بطولة حسين فهمي، أحمد السعدني، محمد الفتاح، و"عروسة من جهة اليكترونية"، بطولة درة، أحمد عيد، محمد ثروت، و"سناب شات" ، من بطولة مصطفى خاطر، وكارولين خليل، ومحمد عبد الفتاح، ونبيل علي ماهر.

ويقدم النجم كريم عبد العزيز، مسرحية "السندباد"، في حين يقوم النجم أحمد حلمي، ببطولة مسرحية "بيلو"، ويشارك النجم محمد هنيدي بالعرض المسرحي "رمضان ميوزيكال سكول".

ويشارك النجم عمرو يوسف، في بطولة مسرحية "قصة حياة أمي" ، مع كل من ريم مصطفى، ومصطفى خاطر، وعلاء مرسي، ومحمد شاهين، وتقدم النجمة هالة صدقي، مسرحية "صوابع زينب" ، بمشاركة عمرو عبد الجليل، ومحمد رضوان.

ويقوم النجم كريم محمود عبدالعزيز، ببطولة مسرحية "عملوها إزاي"، بمشاركة طه دسوقي، وسليمان عيد، وحمدي الميرغني، ويقدم النجم أكرم حسني، بمشاركة بيومي فؤاد، مسرحية "تطبق الشروط والأحكام"، ويشارك المطرب دياب، مع الفنان أحمد فهمي، وأيتن عامر، في بطولة مسرحية "شحاتين أكاديمي".

وتقوم النجمة يسرا، ببطولة مسرحية "ملك والشاطر"، بمشاركة النجم أحمد عز، في حين تقدم النجمة ليلى علوي، مسرحية "الصندوق الأحمر"، ويشارك الفنان حسن الرداد، في بطولة مسرحية "التلفزيون" مع زوجته الفنانة إيمي سمير غانم.

"مثلث برهومة"، هو اسم المسرحية التي يقدمها النجم أشرف عبدالباقي، ويشاركه البطولة، أوس أوس، وبيومي فؤاد، في حين يقدم النجم محمد سعد، مسرحية "علي بابا"، وتشاركه البطولة، ويزو، مع سامي مغاوري، وحسن عبدالفتاح.

وتقوم النجمة مي عز الدين، ببطولة مسرحية بعنوان "زواج اصطناعي"، بمشاركة محمد سلام، و بيومي فؤاد.

موسم الرياض، في نسخته الرابعة، المقرر افتتاحه الجمعة 11 اكتوبر، يشهد فعاليات فنية، و رياضية، و ترفيهية، ومسابقات ، وحفلات عالمية، وعربية، و خليجية، إلى جانب العروض المسرحية.