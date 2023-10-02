كاظم الساهر يمازح شاب تعرض لموقف محرج أثناء التقدم لخطبة فتاة

مازح الفنان العراقي كاظم الساهر، شاب تعرض لموقف محرج خلال حفله الأخير الذي أحياه في السويد قبل أيام بعد أن قرر التقدم لفتاة على المسرح.

كاظم الساهر يمازح الجمهور بسبب موقف محرج لشاب

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لشاب يتحدث إلى كاظم الساهر قبل أن يبدأ تصوير صعود فتاة على المسرح ليتقدم هذا الشاب لخطبتها.

وتعرض الشاب لموقف محرج خلال بحثه عن الخاتم لتقديمه لها ولكنه لم يستطع العثور عليه لذا قرر تقبيل رأسها والتقاط الصور التذكارية مع كاظم الساهر على المسرح ومن ثم النزول عن المسرح.

وعلق الفنان كاظم الساهر على الواقعة مازحاً مع جمهور الحفل قائلاً: "مسكين جه يخطب ضيع الخاتم، خلاص احنا بنبعت لك الخاتم"، وهو ما فجر الضحك في القاعة كلها.

وحمل حفل كاظم الساهر، الذي يحيه بعد وفاة صديقه الشاعر كريم العراقي، الكثير من المواقف التي حملت الضحك والألم والبكاء والمواقف المؤثرة.

وخلال الحفل تداول رواد السوشيال ميديا فيديو لكاظم الساهر يوقف الغناء من أجل تقديم التحية لصديقه ورفيق دربه الشاعر الراحل كريم العراقي.

كاظم الساهر يستذكر كريم العراقي على المسرح

وبدأ كاظم الساهر غناء قصيدة كثر الحديث من كلمات كريم العراقي، وحين وصل إلى جملة هي أجمل من شعر كريم، توقف عن الغناء وقدم التحية له قائلا: ""لا شيء أجمل من شعر كريم.. الله يرحمه، أتذكر خلال كتابته لهذه الجملة "هي أجمل من شعر كريم" قوله إنها كانت على سبيل المزاح، فقلت له حينها والله لأغنيلك إياها".

وكان هذا الحفل الأول لكاظم الساهر بعد وفاة كريم العراقي في مطلع سبتمبر الماضي، والذي كتب لكاظم الساهر أكثر من 70 أغنية، وقد بدأت رحلتهما معًا منذ نحو 36 عامًا، حيث نعاه قائلا: " "الصديق ورفيق الدرب الأستاذ كريم العراقي في ذمة الله.. رحم الله الفقيد وألهمنا وذويه الصبر والسلوان.. إنّا لله وإنّا إليه راجعون".

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