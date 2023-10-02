ميرنا وليد - بيروت - أطلت الممثلة المصرية منى زكي في فرنسا فرنسا حيث حضرت حفل إحدى المنتجات العالمية التجميلية.

وتألقت منى بفستان أسود أنيق من تصميم المصمم اللبناني العالمي إيلي صعب، يتميز بالدانتيل عند الكمين والظهر والجانبين، وسعر الفستان 5054 دولار. ورفعت منى شعرها على طريقة الشينيون.

وعلى صعيد آخر تنتظر منى زكي عرض مجموعة من الأعمال بينها فيلم "الجواهرجي" الذي يجمعها بالممثل محمد هنيدي، بعد تعاونهما منذ 23 عاماً في فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية".

والعمل يشارك في التمثيل فيه لبلبة وتارا عماد وعارفة عبد الرسول وأحمد صلاح حسني، وهو تأليف عمر طاهر وإخراج إسلام خيري.

كانت هذه تفاصيل خبر منى زكي بفستان جريء مكشوف الظهر بالكامل بتوقيع إيلي صعب .. وكم بلغ ثمنه ؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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