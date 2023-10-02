ميرنا وليد - بيروت - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مجموعة صور للممثلة السورية المعتزلة أنجيلا زهرة، والتي إشتهرت بدورها في مسلسل "أشواك ناعمة"، وذلك بعد حوالي الـ 18 عاماً على عرضه.

وأحدثت الصور حالة من الضجة الواسعة، وذلك بسبب التغير الكبير الذي طرأ على شكلها الخارجي وبسبب الجراة الكبيرة التي تلجأ إليها عند إختيار ملابسها، معتبرين أنها تبالغ قليلاً.

وأشواك ناعمة مسلسل سوري عرض سنة 2005، وهو ثاني أعمال المخرجة السورية رشا شربتجي التي استعانت بالكاتبة رانيا البيطار لكتابة السيناريو والحوار. يعالج مسلسل أشواك ناعمة مرحلة المراهقة عند فتيات هذا العصر.

كانت هذه تفاصيل خبر شقراء وبإطلالات جريئة للغاية.. هكذا أصبحت بطلة مسلسل "أشواك ناعمة" بعد 18 عاماً!! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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