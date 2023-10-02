بحاجبين غريبي الشكل.. غادة عبد الرازق تخلع حذائها في أحد مطاعم باريس

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ميرنا وليد - بيروت - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو للممثلة المصرية غادة عبد الرازق، أثناء تواجدها في أحد المطاعم في باريس، عندما قامت بخلع حذائها بطريقة غريبة وبدأت تمشي حافية القدمين.
وما صدم المتابعين أيضاً هو شكل حاجبي غادة عبد الرازق الذي بدى خارج عن المألوف وغريب.
وقد حضرت الممثلة المصرية عرض أزياء فالنتينو، ضمن فعاليات أسبو الموضة في بارس، وخطفت الأنظار بأناقتها الالية، وحسن إختيارها لإطلالتها.
وظهرت غادة وقد إرتدت Dress Blazer طويل من العلامة التجارية MAE Paris، ويصل سعره بحسب موقع البيع إلى الـ 1500 دولار أميركي، ونسقت معه حقيبة يد باللون فوشيا من دار أزياء Valentino يصل سعرها إلى 2500 دولار.
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