ميرنا وليد - بيروت - شاركت نجمة مواقع التواصل الإجتماعي السعودية مودل آش الجمهور مقطع فيديو تخطت فيه جميع الخطوط الحمراء وصدمت المتابعين بجرأتها الكبيرة.

وظهرت مودل آش في الفيديو وقد تمددت على ظهرها وهي ترتدي ملابس نوم ضيقة، وهي تستعرض منطقة حساسة بجسمها بطريقة واضحة وغير مقبولة.

وأحدث الفيديو حالة من الغضب الواسع بين المتابعين الذين إعتبروا أن تصرفها هذا غير مقبول.

وكانت مودل آش قد كشفت عن إنضمامها لموقع إباحي شهير "Only Fans"، عبر مشاركتها الجمهور الرابط الخاص للموقع في صفحتها.

وعبر الجمهور عن صدمتهم الكبرى بخطوتها هذه.

كانت هذه تفاصيل خبر نجمة سعودية تتخطى المحظور بأحدث ظهور لها.. متمددة وتستعرض منطقة حساسة! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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