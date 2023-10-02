ميرنا وليد - بيروت - خلال زيارة الممثل السعودي مهند الحمدي والإعلامية سارة مراد لمتحف مدام توسو بدبي، تعرضا لموقف مفاجئ من الفنان ماجد المهندس.

وفي التفاصيل أن ماجد له تمثال شمعي في المتحف على شكله فاستغل الأمر لإجراء مقلب بالحمدي وسارة، حيث أنه وقف على أنه تمثال الشمع إلا انه وخلال اجراء الحمدي وسارة مقابلة تحك ليظهر أنه حقيقي فأخاف الإثنين.

الحمدي نشر الفيديو على صفحته وكتب تعليقاً:"البرنس سواها فينا".

وكان المهندس قد أحيا مؤخراً حفلاً في الدمام في المملكة العربية السعودية وذلك بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ93، وتفاعل الجمهور المتنوع من مختلف انحاء الوطن العربي مع اغاني المهندس وطغت المشاعر الوطنية والسعادة في الحفل.

كانت هذه تفاصيل خبر ممثل سعودي وإعلامية يقعان ضحية تصرف ماجد المهندس المفاجئ .. بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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