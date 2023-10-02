المنتج أحمد السبكي ينعى المخرج أحمد سامي العدل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نعى المنتج أحمد السبكي، الفنان الشاب أحمد سامي العدل، الذي رحل عن عالمنا صباح السبت 30 سبتمبر الماضي، بشكل مفاجئ.

ونشر السبكي صورة الشاب أحمد العدل، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق : "تنعى شركة السبكي للإنتاج الفني والتوزيع والمنتج احمد السبكي وكافة العاملين بها، ببالغ الحزن والأسى المخرج الشاب أحمد سامي العدل، تغمده الله بواسع رحمته واسكنه فسيح جناته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان".

وأعلنت رشا سامي العدل شقيقة الراحل أحمد سامي العدل، خبر وفاته، عبر حسابها على "فيسبوك"، وعلقت: "إنا لله وإنا إليه راجعون توفي إلى رحمة الله المغفور له بإذن الله أخويا وروحي أحمد سامي العدل".

وأضافت: "برجاء الدعاء له، اللهم اغفر له وارحمه وادخله الفردوس الأعلى بغير حساب ولا سابقة عذاب وأجعل قبره روضة من رياض الجنة".