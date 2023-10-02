بفيلم كرتون.. تركي آل الشيخ يواصل الترويج لـ "معركة الأشرس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

يواصل المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية الترويج لمباراة الملاكمة "معركة الأشرس" ضمن فعاليات موسم الرياض.

ونشر "تركي" مقطع فيديو كرتوني لمباراة الملاكمة المرتقبة "معركة الأشرس" عبر حساباته المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي منها "إنستجرام" بين الملاكم الأوكراني، أولكسندر أوسيك ضد الملاكم الكاميروني الفرنسي، فرانسيس زافيير نجانو والمقرر إقامته يوم السبت 28 أكتوبر الجاري.

وأظهر مقطع الفيديو كواليس تدريبات نجمي الملاكمة ولكن بطريقة كرتونية إلى جانب حلبة الملاكمة وتوافد الجمهور السعودي الذي ظهر بالمدرجات وسط حماس كبير.

ونشر "تركي" صور ومقاطع فيديوهات خلال الفترة الماضية منها صورة تجمعه بـ الملاكم الأوكراني، أولكسندر أوسيك وعلق ساخرًا : "يريد مقاتلتي هل أوافق أم لا؟، أشياء عظيمة ستحدث قريبًا مع البطل".

كما ظهر "تركي" في مقطع فيديو مع الملاكم العالمي، مايك تايسون والذي من المتوقع أن يحضر المباراة المنتظرة وعلق "تركي" على الفيديو مع "تايسون" قائلًا: "انتظروا المفاجأة".

يذكر أن تركي آل الشيخ اقتحم عالم السينما لأول مرة بفيلم الرعب والإثارة "Cello" وهي رواية لـ "تركي" نشرت عام 2021 وتحمل نفس الاسم وهي الرواية الأولى له وتعد من أدب الرعب وتقع أحداثها بين مدينتي كريمونا الإيطالية قديمًا وحديثًا ومدينة الرياض في وقتنا الحالي.

ويشارك ببطولة الفيلم نخبة من نجوم هوليوود إلى جانب عدد من الفنانين العرب وهم جيريمي أيرونز، توبين بل، غسان مسعود، كلوي هنري، والإخراج لـ دارن لين بوسمان والذي أخرج عدد من سلسلة أفلام الرعب "Saw"، ومن المقرر عرض فيلم "Cello" منتصف الشهر الجاري.