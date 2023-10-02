محمد رمضان بستاد أسوان لأول مرة ضمن احتفالات نصر أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشف الفنان محمد رمضان عن إحياء حفل غنائي يوم الجمعة 6 أكتوبر بستاد أسوان الرياضي في محافظة أسوان ضمن احتفالات نصر أكتوبر المجيد.

ونشر "رمضان" صورة الملصق الدعائي عبر حساباته المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي منها "انستجرام" وعلق قائلًا: "أقوى حفلة في مصر بمناسبة 50 سنة نصر، الجمعة يوم 6 أكتوبر الساعة 9 مساًء في مدينة الفراعنة، ستاد أسوان يجمعنا".

وتقام العديد من الحفلات الغنائية بمناسبة ذكرى مرور 50 عام على انتصار حرب أكتوبر منها حفل مساء اليوم الإثنين بميدان الجلاء في منطقة الدقي تقديم المطربين إيهاب توفيق، حكيم، رضا البحراوي وأمام متحف الحضارات، في منطقة الفسطاط، يشارك 7 نجوم بالغناء، وهم حميد الشاعري، هشام عباس، ورامي صبري، وعبدالباسط حمودة، ومحمود الليثي، رضا البحراوي، والمطربة بوسي.

وفي منطقة مصر الجديدة، يشهد ميدان الكوربة، حفل يشارك به 11 من نجوم الأغنية، في مقدمتهم أحمد سعد، وهم رامي صبري، ومحمود الليثي، وعبدالباسط حمودة، ورضا البحراوي، وساندي، وبوسي، ومحمد عدوية، ومحمد نور، ومينا عطية، ومصطفى حميدة.

وفي ميدان جلال قريطم بدمنهور، يحيي المطرب مصطفى قمر الحفل ويشاركه كل من: مصطفى شوقي، وحمادة هلال، والمطربة هدى.

ويقدم المطرب الشعبي أحمد شيبة، أغانيه في ميدان القائد إبراهيم بالاسكندرية، بمشاركة الفنان عصام كاريكا.

وفي طنطا، يشارك المطرب الشعبى رضا البحراوي، بالغناء في الاحتفالية ، مع المطربين محمد شارد، وسيف مجدي.